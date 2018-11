Ossinovski: ränderaamistiku üle otsustagu riigikogu

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles Vikerraadio hommikuprogrammis, et erakond pakub valitsuskriisi lahendamiseks seda, et ränderaamistiku üle hakkab arutama ja otsustama riigikogu ning parlamendi otsus oleks valitsusele siduvaks suuniseks.

«Kui riigikogu võtab vastu seisukohta, et Eesti toetab ÜRO ränderaamistiku osas osalemist, siis me teeme seda,» ütles Ossinovski.

Justiitsministri tagandamist nõudnud Ossinovski ütles, et täna ei ole ühegi koalitsioonipartneri eesmärgiks valitsust vahetada. «Küll aga on jätkuvalt erimeelsus üleval, kas Eesti peaks jätkama senist välispoliitika liini. Kui tahame globaalsetes probleemides kaasa rääkida, siis tuleks seda teha,» ütles Ossinovski.

Kui kindel on Ossinovski, et riigikogu rändelepet toetab? Ossinovski viitas, et just opositsioonilisel Reformierakonnal saab olema tekkinud olukorra lahendamisel võtmeroll.

«Reformierakond on sõnades nõudnud, et valitsus peab ränderaamistikuga liitumise ära tegema, aga kui nad peaks nüüd riigikogus ütlema, et nad ei saa aru, mis paberiga tegu, siis on tõesti võimalik olukord, kus lahenduseni ka parlamendis ei jõuta. Aga loodan, et Reformierakonda juhib Kaja Kallas ja mitte keegi teine,» sõnas Ossinovski.