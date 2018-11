Põhja-Koreast põgenenud sõdur: uus põlvkond pole Kimile lojaalne

Eelmisel aastal pälvis maailma meedia tähelepanu Põhja-Korea sõduri Oh Chong-Songi dramaatiline põgenemine Panmunjomi rahukülast üle piiri. Põgenemise käigus sai mees tõsiseid vigastusi.

25-aastase põgeniku näol on tegu Põhja-Korea brigaadikindrali pojaga. Hoolimata oma taustast, tunnistas põgenik Jaapani ajalehele Sankei Shimbun, et ta pole lojaalne Põhja-Korea režiimile.

«Põhja-Koreas on eriti noorem põlvkond üksteise, poliitika ja oma liidrite suhtes ükskõikselt meelestatud, lojaalsusest pole märkigi,» teatas ta intervjuus, lisades, et ükskõikne on umbes 80 protsenti nooremast põlvkonnast. Enda sõnul oli tal ükskõik Kim Jong-unist ja sellest, kuidas kolmas Kimide põlvkond riiki juhib. Samuti ütles mees, et teda ei huvitanud ka see, kuidas tema sõbrad diktaatorisse suhtusid.

«Huvi ja lojaalsuse puudumine on loomulik, sest päritud võim on ette määratud ja see ei loe, et inimesi ei suudeta toita.»

Ühtlasi lükkas Oh ümber Lõuna-Korea meedias ringlevad kuulujutud, mille kohaselt on ta Põhja-Koreas mõrva eest tagaotsitav.

Jaapani ajalehe teatel olla Oh põgenemise päeval sõpradega tülli läinud ja alkoholi tarbinud. Oma postile tagasi liikudes murdis ta läbi kontrollpunkti ja otsustas hukkamise hirmus edasi liikuda. «Kartsin, et mind hukatakse tagasi minnes, seega ületasin piiri,» teatas ta. Ta lisas, et ei kahetse riigist põgenemist.

Oh lisas intervjuus, et tundis eelmisel aastal, kuidas Põhja-Korea ja USA vahel võib igal hetkel sõda alata. Tema sõnul oli riigi ladvikus valitsevat pinget tunda.