Kambodža ei luba oma territooriumile Hiina mereväebaasi

Hiina on toetanud Kamboža taristut miljarditesse dollaritesse ulatuvate laenude ja investeeringutega, mis on andnud peaminister Hun Senile kiiresti kasvava majanduse, millega ta õigustab oma 33 aastat kestnud autoritaarset võimu. Vastutasuks on Kambodža olnud Hiina kindel liitlane.