Järgmisest nädalast sõidavad ringi süstlavahetus- ja nõustamisbussid

Volkswageni bussid on ümber ehitatud nii, et neis on võimalik samaaegselt pakkuda nii süstlavahetust, lihtsamaid tervishoiuteenuseid kui ka privaatselt nõustamisteenuseid. Bussides saab teha ka HIV-testi ja õppida üledoosi puhul elu päästva ravimi naloksooni kasutamist.

«Eestis on palju narkootikumide tarvitajaid, kes erinevatel põhjustel ei jõua kahjude vähendamise keskustesse ja ei pääse seetõttu ligi nende jaoks eluliselt vajalikele teenustele. Kui kodu lähedal ei ole keskust või see ei ole ühistranspordiga ligipääsetav, on mobiilne teenus üks tõhusamaid viise abivajajateni jõudmiseks. Bussid annavad võimaluse minna narkootikume tarvitavate inimeste juurde, saada nendega kontakti, pakkuda tuge ja tutvustada erinevaid abivõimalusi kogemusnõustamisest ravini,» ütles Kurbatova TAI nakkushaiguste ja narkomaania keskuse juhataja.

Aljona Kurbatova sõnul on Eestis hinnanguliselt mitu tuhat narkootikume süstivat inimest, kelleni riik ei ole veel abiteenustega jõudnud.

«Samuti aitab bussides pakutav süstlavahetusteenus vähendada tänavale sattuvate kasutatud süstalde hulka, mis tõstab kõigi inimeste turvalisust. Narkootikumidest sõltuvuses olevaid inimesi saab ja tuleb aidata. Mobiilne kahjude vähendamine aitab meil seda senisest tõhusamalt teha,» ütles Kurbatova.

Mobiilset teenust osutatakse paikades, kus toimub narkootikumide tarvitamine või kus liiguvad ja kogunevad narkootikume tarvitavad inimesed.

Mobiilne kahjude vähendamise teenus on lisaks olemasolevatele ja loodavatele statsionaarsetele keskustele ja ka väljatööna toimuvale süstlavahetusele. Bussid hakkavad peatuma kokkulepitava graafiku alusel piirkondades, kus vajadus on kõige suurem – esmajoones Tallinna eri linnaosades ja Ida-Virumaal.

«Meil on hea meel, et süstlavahetusbuss sai osaks meie teenusest,» ütles SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere. «Vaatame sõltuvusravi kui tervikut, ükski osis eraldi ei toimi, vaid kasu on siis, kui kõik osapooled toimivad koostöös. Loodame, et bussi abil saame kontakti ka nende inimestega, kelleni meie info praegu ei jõua.»

Tallinnas opereerib bussi ja pakub teenust MTÜ Convictus Eesti koostöös Viljandi Haiglaga, Ida-Virumaal Viljandi Haigla.

MTÜ Convictus Eesti juhataja Inna Farberi sõnul on bussid loogiline ja kauaoodatud täiendus Tallinnas juba avatud kahjude vähendamise keskustele. «Convictus pakub narkootikume süstivatele inimestele nii nõustamist kui ka süstlavahetust Lastekodu ja Sitsi tänava keskustes, lisaks teeme ka väljatööd, kus korjame tänavalt süstlaid ja suhteme tänaval inimestega, suunates neid vajadusel keskusesse,» ütles Farber. «Buss võimaldab meil oma kogemusi ja oskusi senisest veelgi paremini rakendada ja jõuame nii rohkemate abi vajavate inimesteni.»

Aastatel 1999-2017 on Eestis narkootikumide üledoosi tõttu surnud 1639 inimest, sellel aastal septembri alguse seisuga 28 inimest. Peamiseks süstitavaks narkootikumiks on olenevalt piirkonnast kas fentanüül või amfetamiin.

Kahjude vähendamise eesmärk on vähendada kahju ja kulutusi, mida narkootikumide tarvitamine ühiskonnale, tarvitajale endale ja tema lähedastele tekitab. Eesti erinevates piirkondades on kokku kahjude vähendamise 34 teenuse osutamise kohta, millest 14 on statsionaarsed keskused ja 20 väljatööl põhinevad.