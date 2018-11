Saksamaa võimupartei kraakleb ÜRO ränderaamistiku üle

Merkeli taandumise järel CDU uueks juhiks pürgiv Spahn pakkus aga välja, et erakond peaks uue juhi valimise kõrval detsembris ka ränderaamistikku arutama, sest Saksa poliitikud pole sellega piisavalt palju tegelenud. Peale Spahni on veel mõned CDU liikmed ränderaamistikku kritiseerinud.

Majandusminister Peter Altmaier ütles täna telekanalile ZDF, et Spahni avaldus tuli talle väikese üllatusena, kuna konservatiivsed saadikud on lepet juba põhjalikult arutanud ja andnud sellele heakskiidu.

ÜRO ränderaamistikuga on otsustanud Eesti kõrval mitte liituda ka Poola, Tšehhi, Austria, Ungari ja USA. Nende riikide otsused on inspireerinud leppe vastaseid ka CDU ja selle Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) sees.

«Õige tee leidmine erakonna sees on alati mõistlik,» ütles CDU asejuht Thomas Strobl Bildile. «Seda silmas pidades oli selgelt viga, et migratsioonipakti ei tutvustatud algusest peale avalikult ja positiivselt,» lisas ta.

Samas rõhutas Strobl, et end ei tohi lasta hulluks ajada parempopulistide hüsteeria poolt, viidates erakonnale Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis on ksenofoobiat poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ära kasutanud. Strobl on täielikult vastu mõttele, et AfD hirmus võiks Saksamaa isegi osaliselt leppest kõrvale jääda.