Suurbritannias tegutses 22 aastat libapsühhiaater

Uusmeremaalane Zholia Alemi mõisteti pettuses süüdi eelmisel kuul. Ta suutis panna järelvalveasutused uskuma, et omab kraadi Uus-Meremaa Aucklandi ülikoolist. Pettusele saadi jälile alles siis, kui libapsühhiaater muutis ühe eaka patsiendi testamenti ja nimetas end pärijaks.

Nüüdseks on alustatud uurimist seoses tuhandete Suurbritannias töötavate arstidega, kes registreerisid oma tegevusloa samal teel, mil Alemi.

«Patsiendid väärivad head teenust kvalifitseeritud asjatundjatelt ning usaldavad arste. Selle usalduse ja ameti auväärse nime ärakasutamine on kohutav,» ütles uurimist juhtiva nõukogu esimees Charlie Massey. Ta kinnitas, et nüüdseks on tegevusloa saamine 1990ndate aastatega võrreldes oluliselt keerulisem.