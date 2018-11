Fotod: Mustamäel avati uus spordipark

Spordipargi kogupindala on 3500 ruutmeetrit ning seal on mõeldud kõikidele generatsioonidele. Pargis on noortele mõeldud rulapark, pumptrack᾿i rada, tänavatreening ehk street fitness, vabajooksu ehk parkuurimise atraktsioonid jne, mõeldud on ka väiksematele lastele ning eakamale põlvkonnale. Hästi on läbi mõeldud pargi haljastus ja valgustus, mõistagi ka turvalisus jne. «Usun meie tulevasest spordipargist kõige paremat ja olen veendunud, et mida rohkem on noortel võimalusi kulutada oma energiat sporditegemise peale, seda vähem jääb aega ja indu niisama tänavatel jõlkuda ja tont teab millega tegelda,» ütles Laats.