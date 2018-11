London müüs Boris Johnsoni hangitud kasutamiskõlbmatud veekahurid varuosadeks

Praegune Londoni linnapea Sadiq Khan teatas, et veekahurid müüdi firmale, mis need laiali lammutab ja osad maha müüb. «Meil õnnestus neist viimaks lahti saada,» lisas ta.

Toona siseministrina ametis olnud praegune peaminister Theresa May keelas Johnsoni poolt hangitud veekahurite kasutamise Inglismaal ja Walesis ära. «Meie politseinikud pole kunagi ega hakka kunagi rutiinselt relvi kandma ega peitma end sõjaväelise varustuse taha,» ütles May põhjenduseks.

Hiljem kasutas May Johnsoni rumalat otsust ära Konservatiivse Partei juhivalimiste kampaanias pärast David Cameroni tagasiastumist.

Saksamaalt osteti kasutatud veekahurid 322 000 naela (363 000 euro) eest. Seejärel tehti veel 32 000 naela (36 000 euro) eest erinevaid hooldustöid ja arendusi. Nüüd müüdi kolm masinat maha kõigest 11 000 naela (12 300 euro) eest Nottinghamis tegutsevale ettevõttele, mis need lammutab.

Saksamaaga sõlmitud lepingu kohaselt võis masinad edasi müüa vaid Euroopa riikide politseijõududele, kindlustamaks, et need ei sattuks mõne agressiivse režiimi kätesse. Kuigi britid on üritanud juba alates 2016. aasta detsembrist ostjaid leida, ei olnud ükski teine riik masinatest huvitatud.