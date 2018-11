Homoerootilise teose autor mõisteti Hiinas vangi

Liu nime all tuntud naine mõisteti süüdi 31. oktoobril Wuhu maakonna kohtus Anhui provintsis pärast seda, kui ta kirjutas raamatus detailselt homoseksuaalseid intiimsuhteid meeste vahel, teatas riigimeedia.

Kohus otsustas range karistuse kasuks, sest naine teenis rohkem kui 7000 raamatu müügist 150 000 jüaani (18 900 eurot). Juhtum sai Hiina sotsiaalmeedias nädalavahetusel teravat kriitikat, sest mõnede hinnangul on uskumatu, et raamatu kirjutamise eest karistatakse karmimalt kui mõne seksuaalrünnaku eest.

Üks kasutaja jagas võrdluseks 2010. aastast pärit kohtuasja, kus mees sai 18 kuu pikkuse vanglakaristuse laste vangistamise eest. Mõnede hinnangul poleks pidanud teost keelama, sest läbi selle on võimalik Hiina meestel oma seksuaalsusest sotti saada.

Pornograafia on Hiinas juba pikka aega ebaseaduslik olnud, aga viimastel aastatel on Kommunistlik Partei üritanud veelgi intensiivsemalt kõrvaldada nende arvates ebasobivat sisu. Selleks on rakendatud uusi seadusi, karistusi ja ka preemiaid.