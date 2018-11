Venemaa avaldas esimese video uue põlvkonna Su-57 hävitajast Süürias

Venemaa viienda põlvkonna Su-57 hävitajad teostasid kaitseministeeriumi teatel Süüria kohal rohkem kui 10 lendu. «Lennud teostati, et kinnitada uusimate lennukite võimeid reaalses lahinguolukorras,» kommenteeriti kaitseministeeriumist. Lisati, et lendudega katsetati hävitajate suutlikkust, süsteeme ja elektroonikat. Testiti ka relvasüsteeme erinevatel temperatuuridel ja kõrgustel.

Selle aasta veebruaris tuli teade, et kümme Su-57 prototüüpi anti testimiseks üle Venemaa õhujõududele. Allikate sõnul viidi lennumasinad katsetusteks Süüriasse ja seda kinnitas 1. märtsil ka Vene kaitseminister Sergei Šoigu. Tema sõnul viidi kaks Su-57 hävitajat kaheks päevaks Süüriasse, kus need läbisid katsetused ja naasid siis juba koju.

Su-57 on viienda põlvkonna varghävitaja, mida arendab lennukitootja Suhhoi. Optimistlikult uskusid venelased, et Su-57 suudaks konkurentsi pakkuda USA ja Hiina viienda põlvkonna hävitajatele, suutes õhuruumi pika distantsi pealt kontrollida ja jääda märkamatuks vastase õhutõrjesüsteemide jaoks.

Nagu Vene tehnikaga ikka kombeks, on ka Su-57 silmitsi seisnud erinevate probleemidega. Näiteks on ühe nõrkusena välja toodud hävitaja nõrk mootor. Suvel teatas Venemaa, et Su-57 masstootmisega ei alustata.

Venemaa asekaitseminister Juri Borissov kiitis lennukit taevani ja väitis, et kuna lennuk on niivõrd hea, siis pole seda mõtet ka liiga palju toota. Seda väidet on raske tõsiselt võtta ja tegelikkuses on tõenäoliselt ka Venemaa mõistnud, et Su-57 on ebaõnnestunud projekt. Surmahoobi andis projektile India, kes arendustegevusest pärast 11 aastat taanduda otsustas ja nõrga majandusega Venemaa üksi ülikalli projekti juurde jättis.