Varjupaigataotlejate kinnipidamiskeskus kolib uude kohta

«Kinnipidamiskeskus koosneb kahest eraldiseisvast hoonetiivast, kus ühes on välismaalastest väljasaadetavad ja varjupaigataotlejad, teises aga vahistatud ja aresti kandvad inimesed. Seega on arestimaja ja kinnipidamiskeskuse kinnipeetud üksteisest eraldatud ega kokku ei puutu,» ütles avatava kinnipidamiskeskuse uus juht Vambo Oolberg.

«Varem said arestialused ja vahistatud sooja veega pesta kord nädalas, uues hoones aga on see võimalus iga päev olemas, kuna duširuum asub kambris,» selgitas Oolberg.

Hoolimata sellest, et elamistingimused on nii arestimajas kui ka kinnipidamiskeskuses varasemast paremad, ei ole nad omavahel sarnased. Oolbergi sõnul on arestimajas siiski kambrid, kuid kinnipidamiskeskuses on valdavalt toad ja eluruumid.