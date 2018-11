Vene veteranid pöördusid palgasõdurite kasutamise tõttu kohtusse

Pole teada, kuidas Rahvusvaheline Kriminaalkohus ühenduse petitsioonile vastab, sest Venemaa ei ole Kriminaalkohtu liige. Kriminaalkohus saab vastutusele võtta ainult neid riike, mille valitsus on ise keeldunud menetlemast äärmiselt tõsiseid kuritegusid, samuti peavad rikkumised olema aset leidnud Kohtu liikmesriikide territooriumil.

Venemaa ei ole palgasõdurite kasutamist tunnistanud ning riigis on palgasõdurite vahendamine ebaseaduslik. Moskva sõnul on väliskonfliktides võitlevad tsiviilisikud seal omal vastutusel ning neil puudub igasugune seos Vene sõjaväega.

Veteranide ühenduse sõnul on nad saanud viimase kolme aasta jooksul tuhandeid kaebusi vene kodanikelt, kes on osalenud sõjategevuses Ida-Ukrainas, Liibüas, Kesk-Aafrika vabariigis, Gabonis, Sudaanis, Lõuna-Sudaanis, Jeemenis ja mujal.

Ühenduse esindaja Jevgeni Šabajev märkis, et neil on olemas ka inimesed, kes on valmis oma kogemuste põhjal tunnistusi andma.