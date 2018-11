Donald Trumpi võitlused Ameerikat alandada püüdvas maailmas

Ärgem unustagem, et Trump alustas kampaaniat tagasivalituks saamise nimel vaid päev pärast ametisse astumist ning tema sõjakad, solvavad ja mahategevad avaldused teiste maailma riikide, nende juhtide ja rahvusvaheliste organisatsioonide aadressil ilmuvadki Twitteris suuresti just selleks, et avaldada muljet oma valijaskonnale.