KOHALIK VAADE. Makedoonia haihtunud peaminister pages Ungarisse

Makedoonia endisel peaministril Nikola Gruevskil oli kunagi kõik, mida hing võib ihaldada. Kuid päeval, mil ta pidanuks hakkama kandma vanglakaristust võimu kuritarvitamise eest, teatas ta Facebookis, et on kodumaalt põgenenud ja viibib Ungaris, et seal asüüli paluda.