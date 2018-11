Rahvusarhiiv tõi PÖFF-ile kokku saja-aastaste riikide filmid

Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor ja filmiteadlane Eva Näripea on Pimedate Ööde filmifestivali meeskonnale tänulik põneva ettepaneku eest selline programm kokku panna. Ta toob välja, et tegu on Euroopa kontekstis väga põneva projektiga, mis sai võimalikuks ainult tänu heale koostööle Rahvusvahelisse Filmiarhiivide Föderatsiooni (FIAF) kuuluvate filmiarhiividega. Lisaväärtust programmile loovad filme säilitavate arhiivide spetsialistide ja filmiteadlaste sissejuhatused filmidele.

Pole juhus, et paljud selle programmi raames linastuvad filmid on valminud 1960. aastail. Just see ühiskondlikult keevaline kümnend oli tunnistajaks mitmetele murrangulistele «uutele lainetele,» mis mässasid varasemate filmikonventsioonide vastu ja heitsid kriitilise pilgu kas oma kaasajale või 20. sajandi esimese poole mullistusterohketele aegadele.