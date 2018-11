Hispaania peaminister külastas rändekoostöö tugevdamiseks Marokot

Hispaaniast on tänavu saanud peamine sisenemispunkt Vahemerd ületavatele migrantidele. Suurem osa neist asub teele Marokost.

«Migratsioon on jagatud vastutus ning me peame tugevdama oma koostööd selles valdkonnas,» lausus Sánchez pärast läbirääkimisi Maroko peaministri Saad Eddine el Othmaniga.

Hispaaniasse on tänavu üle Vahemere tulnud üle 50 000 migrandi, ütlevad Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) andmed.

Madrid üritab mitmendat kuud saada Euroopa Liitu eraldama rohkem raha Marokole, et blokk suudaks paremini takistada inimeste smugeldamist blokki.

Maroko ametnike sõnul on riik peatanud jaanuarist septembri lõpuni umbes 68 000 seadusvastast katset minna üle Vahemere Euroopasse. Lisaks lõhuti sel perioodil 122 inimsmugeldajate jõuku, lisasid ametnikud.

«Rändeküsimus on keeruline ja seda ei saa lahendada ainuüksi julgeolekualase lähenemisega, kuigi see on tähtis. Tuleb eelistada Aafrikas asuvate lähteriikide arengut,» lausus Othmani.