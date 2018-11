Tallinna uusima ostukeskuse nimi ärritas paljusid, inspektsiooni hinnangul probleemi pole

Ühtlasi on keeleseaduses sätestatud, et kaubamärgi kasutamisel isiku tegevuskoha tähisena või välireklaamis tuleb kaubamärgi võõrkeelne osa, mis sisaldab olulist teavet tegevuskoha, pakutava kauba või teenuse kohta, esitada ka eestikeelsena. «See tähendab, et eestikeelne teave ei pea seaduse kohaselt olema esikohal ega paremini vaadeldav kui võõrkeelne kaubamärk, piisab, kui eestikeelse teave on esitatud kaubanduskeskuse sissepääsu juures,» selgitas keeleinspektsioon.