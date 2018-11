Trump: bin Laden tulnuks varem tabada

"Loomulikult oleksime pidanud tabama Osama bin Ladeni palju varem, kui me seda tegime," kirjutas president Twitteris.

"Ma juhtisin talle oma raamatus tähelepanu just ENNE rünnakut Maailma Kaubanduskeskusele," jätkas ta.

"President Clinton jättis tuntud moel oma võimaluse kasutamata. Me maksime Pakistanile Miljardeid Dollareid & nad ei öelnud meile kunagi, et ta seal elab. Lollpead!"

Oma pühapäevases usutluses lausus Trump, et peatas varem sel aastal sadade miljonite dollarite ulatuses abi Pakistanile, "sest nad ei tee meie heaks midagi, nad ei tee meie heaks kõige vähematki".

President ütles Fox Newsile, et bin Laden elas Pakistanis muretult majas, mida "nad minu arvates pidasid kenaks häärberiks".

Pakistani peaminister Imran Khan andis esmaspäeval vastulöögi USA presidendi Donald Trumpi süüdistusele, et Pakistan ei tee USA heaks midagi, kutsudes Trumpi nimetama mõnd liitlast, kes on toonud võitluses äärmusluse vastu suuremaid ohvreid.

"Härra Trumpi Pakistani-vastane tiraad vajab täpsustamist," ütles Khan Twittweris, kaitstes Pakistani samme terrorismivastases sõjas. "Pakistan on kaotanud selles sõjas 75 000 inimest, kahju majandusele on olnud 123 miljardit dollarit. USA abi on sellega võrreldes vaid kübe, 20 miljardit," kirjutas Khan.