Itaalia andis käsu arestida päästelaev Aquarius

Laevad on päästnud Vahemerelt tuhandeid Aafrikast Euroopa poole teele asunud migrante.

«Kõik meie sadamaoperatsioonid, seal hulgas jäätmekäitlus, on alati järginud protseduurireegleid,» ütles MSF avalduses. Ühendus lisas, et temaga seotud ametkonnad ei ole kordagi käitlusviisi vaidlustanud ega terviseohu eest hoiatanud.

«Ainus kuritegu, mida me praegu Vahemerel näeme, on otsingu- ja päästesüsteemi täielik likvideerimine,» ütles MSFi Itaalia direktor Gabriele Eminente.

Tema sõnul on vabaühendused juba kaks aastat laimukampaania all kannatanud.

Aquarius seisab Marseille' sadamas sestpeale, kui Panama tühistas Itaalia parempoolse valitsuse palvel laeva õiguse seilata tema lipu all. See tähendab, et seaduslikult alus merele minna ei või.