VIDEO: Põhja-Korea õhkis 10 piiripunkrit

Põhja-Korea teatas Lõuna-Koreale, et laseb 10 punkrit õhku enam-vähem korraga. Lõuna-Korea sõdurid jälgisid protsessi ja võivad kinnitada, et piiripostid lammutati lubatud ajal, teatas Lõuna-Korea kaitseministeerium.

Põhja-Koreal on piiril kaitserajatisi rohkem, mõned neist osaliselt maa all. Uudisteagentuuri Yonhap andmetel jääb piirkonda alles veel umbes 150 punkrit, Lõuna-Koreal on neid 50 ringis.