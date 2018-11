Hispaania peaminister ähvardab ennetähtaegsete valimistega

Sánchez, kes sai peaministriks juunis pärast konservatiivse valitsuse juhi Mariano Rajoy umbusaldamist, on seni lubanud olla ametis 2020. aasta parlamendivalimisteni. Tema sotsialistidel on aga 350-kohalises parlamendis vaid 84 kohta.

Eelarvekava vastuvõtmiseks on Sánchezel vaja toetust erakondadelt, kes ta juunis võimule tõid. Nende hulgas on Kataloonia iseseisvuslased, kes on järjekindlalt keeldunud toetamast eelarvet, mis näeb ette miinimumpalga tõusu ja mõnede kasinusmeetmete leevendamist.

«Kui me ei suuda seda eelarvet vastu võtta, satub minu soov praeguse seadusandliku võimu lõpuni oodata kahtluse alla. Ma kuulutan välja valimised, kui tunnen, et need on riigi üldistes huvides,» ütles peaminister.