Poola ja Iisrael ei liitu ÜRO ränderaamistikuga

Valitsuse sõnul on ränderaamistik vastuolus riigi prioriteetidega, mille seas on Poola kodanike julgeolek ja rändevoogude üle kontrolli säilitamine.

Ka Iisrael ei plaani raamistikuga ühineda. «Olen andnud välisministeeriumile juhise teatada, et Iisrael ei liitu ja ei allkirjasta rändepakti,» ütles peaminister Benjamin Netanyahu avalduses. «Me oleme pühendunud oma piiride kaitsele ebaseaduslikue migrantide eest. See on see, mida me oleme teinud, ja mida me jätkame.»