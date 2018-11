Fotod: Lauluväljaku esine tee tehti korda ja kitsaks

Koos Vana-Pirita teega tehti korda ka Lauluväljaku Merevärava esine parkla, mida eraldavad tänavast massiivsed betoonsilindrid ja tõkkepuud. Lauluväljaku direktori Riho Rõõmuse sõnul on tegu lauluväljaku kinnistuga. «Ideaalis võiksid need tõkkepuud kogu aeg üles tõstetud olla, aga kahjuks hakatakse seda kurjasti ära kasutama. Parkla on kõrval asuvate hoonete ehitusel töötavate ehitajate autosid täis ja Lauluväljakut külastavatel inimestel pole oma sõidukeid kuskile panna,» rääkis Rõõmus.