Riik ostab tankitõrjesüsteemi saksa firmalt EuroSpike'ilt

Hanke raames on kavas osta vähemalt 18 relvasüsteemi koos laskemoonaga, samuti peab hange sisaldama lisavarustust, tehnilist tuge ja väljaõpet.

«Hangitav süsteem parandab oluliselt jalaväebrigaadide tankitõrjevõimekust, kuna suureneb laskekaugus ning võimalust vastast mõjutada ka siis, kui ta on otsenähtavuse ulatusest väljas,» ütles kaitseväe-poolne hanke koordinaator, major Alar Karileet oktoobris.

«Tegemist on täna kaitseväes kasutatavate tankitõrjerelvade edasiarendusega, millel on niinimetatud «lase – vaatle – korrigeeri» laskevõimekus. Raketi eesoas asuv kaamera võimaldab sihturil näha sama pilti mida näeb rakett ning seega on võimalik rakett täpsemalt sihtmärgile suunata. Seda ka olukorras, kus otsene silmside sihturi ja sihtmärgi vahel puudub,» selgitas ta.

Kuna hangitava tankitõrjesüsteemi laskekaugus peab olema vähemalt 4000 meetrit, võib kaitsevägi juhul, kui EuroSpike'i taotlus ja pakkumus vastavaks ja edukaks tunnistatakse, osta Spike LR (laskeulatus on kuni 4 kilomeetrit), Spike LR2 (5,5 -8 kilomeetrit) või Spike ER rakette (vastavalt kuni 5,5 või 8 kilomeetrit).

Karileeti sõnul peab relv koos laskemoona ja lisavarustusega olema kasutatav nii sõidukile kinnitatuna kui ka jalastunud üksusel ning olema jõukohane kaasas kanda.

Kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonnajuhataja Priit Soosaare sõnul peavad relvad olema seeriatootmises ning kasutuses vähemalt ühe NATO riigi armees.

Hangitavad relvasüsteemid on mõeldud jalaväebrigaadide tankitõrjekompaniide relvastuse uuendamiseks, kus neid õpivad kasutama ajateenijad. «Kõnealuste süsteemide väljaõpe on tänu kaasaegsetele matke- ja treeningseadmetele väga kiire, kuluefektiivne ning tõhus. Eesti kaitseväe tegevväelastest instruktorite väljaõpe on samuti hanke oluline osa,» ütles Karileet.

Spike LR raketid, mille maksimaalne laskeulatus on 4 kilomeetrit, on muuhulgas ka Läti ja Leedu kaitsejõudude kasutuses.

Eesti kaitseväe relvastuses on praegu tankitõrjeraketisüsteemid Mapats ja Milan ning tankitõrjekompleksid Javelin.

Major Karileet ütles BNS-ile, et Mapats on küll kaitseväes olemas, aga see pole enam aktiivses kasutuses. Mapatsile ei toodeta enam juurde laskemoona ning relvasüsteem ise on vananenud, märkis ta.

«Iga kaitseväes kasutusel olev tankitõrjesüsteem ja ka uus hangitav süsteem on oma otstarbega. Tehnika areneb pidevalt ning teatud süsteemid, näiteks Milan, hakkavad jõudma oma elukaare lõpule. Uute relvasüsteemide hankimine ja kaitseväe võimekuste järjepidev uuendamine on tavapärane,» sõnas major Karileet.

Major Karileet lisas, et keskmaa tankitõrjevõimekus on Eestil olemas. «Kaitseväes kasutuses oleva määratluse järgi on Javelin keskmaa tankitõrjesüsteem.»

Uued tankitõrjesüsteemid on koos jalaväe lahingumasinate, iseliikuvate suurtükkide, uute automaatide ning sõjaaja üksuste varustuse ja varude täiendamisega riigikaitseliste hangete selle aastakümne prioriteetide seas.

Tankitõrjerelvade hanke puhul on tegemist konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusega, mille tulemusel on kavas sõlmida seitsme aasta pikkune raamleping.

Hanke eeldatav maksumus koos täiendava ostuvõimalusega on 40 miljonit eurot.