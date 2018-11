Sri Lanka ei pruugi valitsuskriisi tõttu suuta välisvõlgasid tasuda

Sri Lankal on pea kuu aega väldanud poliitiline kriis, mis sai alguse 26. oktoobril, kui president tagandas ametist peaminister Ranil Wickremesinghe ja määras uueks peaministriks Mahinda Rajapakse. Wickremesinghe on keeldunud ametist lahkumast.

Kohtu otsusega taastatud parlament on praeguseks juba kaks korda Rajapakset umbusaldanud, kuid viimane on keeldunud ametist lahkumast.

Endine rahandusminister ja UNP liige Mangala Samaraweera hoiatas täna, et see kriis võib viia majanduskrahhini.

«Kui me järgnevatel nädalatel uut eelarvet heaks ei kiida, ei saa valitsus alates 1. jaanuarist 2019. enam raha kulutada,» sõnas seadusandja ajakirjanikele, lisades, et on tõsine risk, et Sri Lanka ei suuda seetõttu lunastada miljardi dollari väärtuses riigivõlakirju, mille tähtajaks on 10. jaanuar.