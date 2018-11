Mogherini: EL-i rändemissioonile on vaja leida lahendus mõne nädalaga

«Ma ütlesin ministritele selgelt, et nad kas leiavad maalesaabumise teemale ajutise lahenduse mõne lähema nädala jooksul või meil on vaja operatsioon peatada,» märkis ta.

«See tähendab, et Euroopa Liidul ei ole enam kohalolekut merel, et Liibüa rannavalvet välja ei õpetata, smugeldajate võrgustikke ei lammutata, Euroopa Liidu pool smugeldajaid ei vahistata, aluseid ei eraldata, relvaembargot ei jõustata ja nii edasi.»

Itaalia rahvuslik valitsus on öelnud, et see ei peaks üksi kandma merelt päästetud migrantide koormat ning EL-i riikidel on vaja vastu võtta rohkem.