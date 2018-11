Trump: CIA raport Khashoggi tapmisest ei ole lõplik

Trump ütles varem, et Saudi Araabia kroonprintsi kriitiku Khashoggi tapmine ei too kaasa kahe riigi liitlassuhete katkemist isegi juhul, kui tõestatakse kroonprints Mohammed bin Salmani vastutus tapmise eest.

Saudi võimud väitsid esialgu, et Khashoggi lahkus konsulaadist elu ja tervise juures, ütlesid seejärel, et ta suri konsulaadis puhkenud kähmluses, ja tunnistasid rahvusvahelise surve suurenedes, et ajakirjanik suri «volitusteta operatsiooni» käigus, mille läbiviimise eest on vahistatud 18 inimest.