Naftahinnad kukkusid taas

Saudi Araabia ja teised riigid suurendasid toodangut, kui USA teatas uutest sanktsioonidest Iraanile. Samas tegi Donald Trumpi administratsioon mitmele riigile erandi, lubades neil jätkata nafta importi Iraanist, tekitades analüütikute sõnul ülepakkumise, mis on viinud hinnad dramaatiliselt alla.

OPEC ja teised riigid ilmselt kärbivad lähiajal tootmist, kuid osa investoreid on mures, et toornafta hoogne varumine annab märku sellest, et maailma majandusel ei lähe nii hästi kui oodati.