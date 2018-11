Rootsis Malmös kärgatas restoranis plahvatus

Politseil ei ole andmeid, et mõni inimene oleks viga saanud, kuid söögiasutuse purustused olid suured. Plahvatust oli kuulda terves linnas ning häirekeskus sai juhtunu kohta mitmeid kõnesid.

Kohale on kutsutud pommirühm, ent plahvatuse põhjus ei ole selgunud.

«Võime muu hulgas leida DNA-d ja sõrmejälgi, need ei pruugi olla kõik hävinud,» lisas politsei, kelle sõnul ei ole selliste juhtumite puhul sageli tegemist pommiga.

Sündmuskohal on ka uurijad, kes üritavad leida märke võimalikust toimepanijast. Politsei on juba küsitlenud mõningaid pealtnägijaid.

Kuigi inimesi viga ei saanud, on majanduslik kahju märkimisväärne. Restorani siseruumid ja fassaad on rängalt kannatada saanud. Rootsi ringhäälingu andmeil on ehitusmaterjali tükke lennanud hoonest umbes 20 meetri kaugusele.