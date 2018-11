Teise naise pärast maha jäetud marokolanna tappis armukese ja serveeris tema säilmeid riisiga

Mehe kuulutas kadunuks tema vend, kes läks paari koju lootuses ta sealt leida. Naine aga väitis tol hetkel, et viskas mehe välja ega tea, kus too asub.

Maroko meedia väitel leidis ohvri vend aga seejärel naise kannmiksrist hamba. Mehe kadumist uurima asunud politseinikud tegid DNA-analüüsid, mis kinnitasid, et hammas kuulus mehele.

Naine võeti vahi alla ja meedia andmeil väitis ta ülekuulamisel, et pani mõrva toime hetkel, kui ta oma tegusid ei kontrollinud. Ta lisas, et see oli kättemaks, sest ta toetas meest aastaid rahaliselt.