AÜE mõistis Briti doktorandi luuramise eest eluks ajaks vangi

Briti välisminister Jeremy Hunt ütles, et ta on otsusest sügavalt šokeeritud ja pettunud. «Ma olen sügavalt šokeeritud ja pettunud,» ütles ta. «Tänane kohtuotsus ei ole see, mida me Ühendkuningriigi sõbralt ja usaldatud partnerilt ootasime ja see käib vastu varasematele lubadustele.»