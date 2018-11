Mattis: USA sõjavägi paigaldab Türgi-Süüria piirile vaatluspostid

Tema sõnul on sammu eesmärk tagada, et USA toetusega Süüria Demokraatlikke Jõude (SDF), kuhu kuuluvad Süüria kurdide rahvakaitseüksused (YPG), ei tõmmataks ära võitluselt äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu, et "me saaksime purustada selle, mis on geograafilisest kalifaadist veel järel".