Saudi välisminister: kroonprints on mõrvajuurdluses "punane joon"

Üleskutsed võtta saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrva eest vastutusele Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman on kuningriigi jaoks "punane joon", lausus välisminister Adel al-Jubeir kolmapäeval.

Jubeir ütles usutluses BBC-le, et Saudi Araabia ei kavatse sallida mis tahes halvustavaid märkusi prints Mohammedi või tema isa kuningas Salmani kohta.

"Saudi Araabias läheb punane joon meie juhtkonna juurest. Kahe püha mošee järelevaataja (kuningas Salman) ja kroonprints on punane joon," sõnas ta.

Välisministri sõnul esindavad kuningas ja kroonprints iga Saudi kodanikku ja vastupidi.

Ühendriikides eksiilis elanud võimukriitiline saudi ajakirjanik Khashoggi tapeti 2. oktoobril Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis.

Saudi võimud väitsid esialgu, et Khashoggi lahkus konsulaadist elu ja tervise juures, ütlesid seejärel, et ta suri konsulaadis puhkenud kähmluses, ja tunnistasid rahvusvahelise surve suurenedes, et ajakirjanik suri "volitusteta operatsiooni" käigus, mille läbiviimise eest on vahistatud 21 inimest.

Alles 15. novembril tunnistas Saudi Araabia, et Khashoggi uimastati konsulaadis, tapeti ja tema surnukeha tükeldati, nagu olid väitnud algusest peale Türgi võimud.

USA meediasse lekkinud Luure Keskagentuuri (CIA) analüüs läheb aga veelgi kaugemale ja näitab näpuga kroonprintsile.

Jubeir kordas Saudi valitsuse seisukohta, et Mohammed bin Salman ei olnud tapmisega seotud ja see oli luureohvitseride "volitusteta operatsioon".

"Me oleme teinud selle täiesti selgeks. Meil on juurdlused pooleli ja me karistame selle eest vastutust kandvaid isikuid," lausus välisminister, kutsudes Türgit esitama saudidele kõiki tapmist puudutavaid tõendeid ja lõpetama info lekitamise.

Jubeir ütles ka, et mis tahes USA sanktsioonid Saudi Araabiale oleksid lühinägelikud.

USA president Donald Trump ignoreeris kolmapäeval kriitikat Saudi Araabia Khashoggi juhtumis süüst vabastamise kohta ja kiitis kuningriiki nafta hinna madalal hoidmise eest.