Hispaania peaminister kordas vetoähvardust Brexiti-leppele

Hispaania peaminister Pedro Sánchez kordas kolmapäeval ähvardust hääletada vastu Suurbritannia lahkumisleppe kavandile Euroopa Liidust, kui see ei taga Madridile vetot Londonile kuuluva Gibraltari tulevase staatuse teemal.

"Kui seda pühapäevaks ei lahendata, peab Hispaania kahjuks hääletama vastu ja kasutama vetot, sest see on riigi olemust mõjutav küsimus," lausus Sánchez Valladolidis ühisel pressikonverentsil Portugali peaministri António Costaga.

EL-i 27 liikmesriigi liidrid ja liidust lahkuva Ühendkuningriigi peaminister Theresa May peaksid 25. novembri erakorralisel tippkohtumisel allkirjastama lahkumisleppe kavandi koos sellele lisatava poliitilise deklaratsiooniga poolte tulevastest suhetest.

Eelmisel nädalal jõudsid EL ja Suurbritannia kokkuleppele Brexiti-leppe kavas, kuid May ütles pühapäeval, et väljapakutud lahkumislepingu saab heaks kiita vaid juhul, kui tulevaste suhete lepe neid rahuldab.

Hispaania soovib endale vetoõigust mis tahes kokkuleppele EL-i ja Suurbritannia vahel Gibraltari küsimuses ning selle lisamist lahkumisleppesse või poliitilisse deklaratsiooni tulevastest suhetest.

Hispaania ei tunne, et deklaratsiooni praegune tekst riiki "esindaks või peegeldaks", lausus peaminister. "Me tegeleme Hispaania huvide kaitsmisega ja teeme seda lõpuni välja."

Madrid on nõuelnud 1713. aastal Utrechti rahulepinguga Suurbritannia koosseisu läinud Gibraltarit endale pikka aega. Hispaania tahab säilitada õigust pidada Gibraltari tuleviku üle Londoniga kahepoolseid läbirääkimisi ja vältida olukorda, kus Suurbritannia ja EL lepivad üle selle pea Gibraltari staatuses kokku.

Ehkki EL-i nõukogu õigusteenistus on püüdnud Hispaaniale kinnitada, et praegune tekst seda ei välista, ei ole Madrid rahul sellega, et lahkumisleppe kavand ei sisalda selgesõnalist viidet vetoõigusele.

Opositsiooniline Rahvapartei on kritiseerinud Sáncheze sotsialistide vähemusvalitsust selle eest, et see ei kasuta Brexiti-kõnelusi Madridi suveräänsusnõude edendamiseks Pürenee poolsaare lõunatipus asuva Gibraltari üle.

Hispaania on EL-i 27 liikmesriigist ainus, kes on esitanud leppele vastuväiteid, ning valitsus võttis jõulise hoiaku vahetult enne 2. detsembri valimisi Andaluusia piirkonnas.

"Sánchez on kodumaal enne 2. detsembri valimisi paremtiiva surve all ja püüab mängida sisetarbimiseks mõeldud suurt mängu," lausus organisatisooni Eurasia Group Euroopa osakonna direktor Mujtaba Rahman.

"Me ei pea seda lepe hukutajaks, kuid see on see küsimus, mis võib pühapäeva õhtul lõkkele lüüa," lausus ta.