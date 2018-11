Sikkut: ravijärjekordade lühendamiseks tuleb arendada peremeditsiini

Sikkuti sõnul vajavad inimesed kindlustunnet, et vajadusel on arstiabi kättesaadav ja haigestumise korral ei jää keegi vajaliku abita. Ta märkis, et hästi toimivas tervishoius saavad kõik inimesed õiget abi, õigel ajal ja õiges kohas ning selles suunas liigub ka Eesti tervishoid.

«Samas teevad inimestele muret pikad ravijärjekorrad. See on kompleksne probleem, millel ei ole üht selget põhjust, seepärast ei saa ka olla üht lihtsat lahendust,» ütles Sikkut.

«Laste terviseprobleemide varajane märkamine ja lahendamine on investeering terveks eluks,» ütles Sikkut. «Usun, et oleme ühiskonnana tervikuna valmis ka selleks, et tervise hoidmist enam väärtustada. See tähendab, et peame looma enda ümber elukeskkonna, mis toetab tervislikke valikuid ning kus tervislik valik on kõige lihtsam valik – avaliku raha eest pakutakse tervislikku toitu ning avalik ruum toetab jala, jalgratta või ühistranspordiga liikumist.»