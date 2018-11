Kasvuhoonegaaside tase atmosfääris jõudis uuele rekordtasemele

«Ilma kiirete CO 2 ja teiste kasvuhoonegaaside väljalaske kärbeteta on kliimamuutusel üha hävitavam ja pöördumatum mõju elule Maal,» ütles Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) peasekretär Petteri Taalas täna tehtud avalduses. «Võimalus midagi muuta on peaaegu kaudnud.»