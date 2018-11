Smolenski katastroofi järellainetus: Kaczyński kaebas Wałęsa kohtusse

Ühes 2016. aastal tehtud postituses väitis Wałęsa, et Kaczyński, juhindatuna bravuurikusest, nõudis telefonitsi, et lennuk tihedas udus maanduks.

Kaczyński tahab, et Wałęsa tunnistaks, et tema väited pole tõesed, ja nõuab, et ekspresident maksaks 30 000 zlotti ehk 8000 dollarit heategevusele.