Iraagi kurdid hoiatavad ISISe peatse tugevnemise eest

Kurdide sõjaväelise politseiüksuse Zeravani kindralmajor Aziz Weysi Bani ütles Deutsche Wellele, et Iraagi toonase peaministri Haider al-Abadi mullu detsembris esitatud väide, et ISIS on Iraagis täielikult alistatud, on vale.

Kurdi üksused mängisid lahingutes ISISe vastu suurt rolli ning nende ridades sai surma üle 1800 võitleja.

Kurdi üksuste võitleja eelmise aasta oktoobris Mosuli lähistel. FOTO: ARI JALAL / REUTERS / Scanpix

Nüüd on Weysi Bani hinnangul taas muretsemiseks põhjust: ISIS on tema väitel jätkuvalt suur oht, seda enam, et ekslikult peetakse rühmitust Iraagis täielikult hävitatuks ning Süürias peaaegu alistatuks.

«Keegi ei mõista ohtu paremini kui meie,» lausus ta, väites, et lisaks suurele kogemustepagasile toetavad tema hinnangut ka usaldusväärsed luureandmed.

Weysi Bani sõnul aitavad ISISe tugevnemisel kaasa poliitilised konfliktid Iraagis. Tema hinnangul on riigis vähemuses olevad sunniidid pettunud valitsuse napis abis nende linnade ülesehitamisele ning on rahulolematud nende piirkondades ametlikult korda pidavate šiiidi võitlejate rühmituse Hashd al-Shaabi tegevusega, mis korraldab aladel inimrööve ja väljapressimisi.

Iraagi armee võttis pikalt kurdide käes olnud alad enda kontrolli alla 2017. oktoobris ning pani võitlejad nende kindlustamise eest vastutama.

«Me ei usalda neid ja nad ei usalda meid piisavalt, et keskenduda ISISele,» selgitas kurdi sõjaväelane. «Ja ISIS kasutab seda vaakumit ära. Neil on palju tunneleid, kus ennast peita. On palju kohti, mida Iraagi armee ei kontrolli ega pole kunagi isegi külastanud.»

Weysi Bani sõnul on ISISel jätkuvalt olemas kõik, mida eluspüsimiseks vaja: raha saavad nad naftamüügist, nende ideoloogia püsib elus konservatiivsete sunnimoselmite seas. Alles on nende plaanide elluviijad ja juhtkond, sest paljud välismaalased ning endised Iraagi sõjaväelased ja luuretöötajad on jätkuvalt pidamas nende eest võitlust Süürias ning leidmata on ISISe juht Abu Bakr al-Baghdadi.