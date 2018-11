USA: Iraan on varjanud oma keemiarelvaprogrammi

«USA-l on olnud pikka aega mure, et Iraanil on keemiarelvaprogramm, millest ta pole OPCW-d teavitanud,» ütles suursaadik Ward organisatsiooni kohtumisel. «USA on ka mures, et Iraan püüab hankida ründeotstarbelisi kesknärvisüsteemi mõjutavaid kemikaale.»