Jätkatakse justkui pimesi ikka samal rajal, raporteerides aeg-ajalt uutest töövõitudest – oktoobris ilmus Postimehe vahel markantne RB propagandaleht Järgmine Peatus. Seesugune kindlameelne ühesuunaline minek on suhtekorralduslikult muidugi osav nipp: luuakse mulje, et kõik on ammuilma otsustatud, peamised poliitilised jõud ja kogud on plaani heaks kiitnud ja pole mingit võimalust kurssi väärata – viigu see ükskõik kuhu. Euroopa raha tuleb tingimata vastu võtta.