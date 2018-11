Horvaatia kiidab ÜRO ränderaamistiku heaks

Bozinovic valiti Marrakechis Horvaatiat esindama, kuna president Kolinda Grabar-Kitarovic, kes algselt ränderaamistiku toetas, taandus viimaks Marokosse minemisest. Riigi välisministeerium ja valitsusjuht Plenkovic on aga raamistiku osas näidanud järjepidevat toetust.

«Me analüüsisime põhjalikult kogu dokumenti mitme ministeeriumiga. Me leidsime, et tegu ei ole ametliku rahvusvahelise leppega, sel ei ole siduvat jõudu, see lihtsalt loetleb üles mitmeid meetmeid ja me ei näe selles mingit probleemi,» lausus Plenkovic.

«Vastupidi, sellesse on kirjutatud meie olemasoleva poliitika võtmepunktid nagu illegaalse migratsiooni ennetamine, Schengeni viisaruumiga ühinemise kriteeriumite täitmiseks valmistumine ja kolmandaks on meile kui vastutustundlikule riigile oluline võtta osa rahvusvahelistest pingutustest probleemiga võitlemiseks, sest migratsiooni probleem on tõenäoliselt siin, et jääda meiega mitmeteks aastateks,» lisas peaminister kabineti istungil.

Välisminister Marija Pejcinovic-Buric lausus istungil, et Marrakechi lepe annab igale riigile suveräänse õiguse otsustada oma migratsioonipoliitika üle, kaitsta oma piire ja otsustada, keda riiki lubada. Samuti eristab see selgelt seaduslikku ja ebaseaduslikku migratsiooni.

«Horvaatia oli koos 26 teise Euroopa Liidu riigiga leppe läbirääkimiste juures ning oli oluline, et dokumendis sisalduksid teatud fundamentaalsed printsiibid, mis lõpuks ka oma koha leidsid,» lisas Pejcinovic-Buric.

«Riigid otsustavad suveräänselt, milliseid meetmeid rakendada vastavalt nende seadustele ja olemasolevatele rahvusvahelistele kohustustele. Iga riik jätkab iseseisvalt otsustamist oma riikliku migratsioonipoliitika ja välismaalaste territooriumile lubamise üle,» märkis välisminister.