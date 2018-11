Kaljulaid: lapse jaoks tuleb olemas olla

Riigipea tõdes, et sõnalist, füüsilist või küberkiusamist – see tähendab korduvat ja tahtlikku tegu, mitte juhuslikku halvastiütlemist või haigettegemist – on kogenud viimase paari kuu jooksul iga kaheksas 4.-6. klassi lastest, poisid veidi rohkem kui tüdrukud. Ka siin moodustab küberkiusamine pigem väikese osa ning enamikul juhtudel oli see üheks täiendavaks kiusamisviisiks.

«Digimaailmal on siin oma osa ja peame õpetama oma lapsi nii nagu meid õpetati – et võõrastega ei tohi kaasa minna ega pole vaja nendega pikemalt vestlema jääda. Digimaailmas peame alati meelde tuletama ka seda, et «võõras» võib olla ka toreda omavanuse mängusõbrana või vestluskaaslasena esineja. Kui vahel on nii, et uute tehnoloogiate tulek lahendab ära vanad probleemid, siis siin näeme, et nad tegelikult kumuleeruvad,» märkis Kaljulaid.

Tema sõnul on kõige parem kaitse nende ohtude eest aga alati siinpool ekraani oma laste jaoks olemas olemine. «Mitte lihtsalt ütlemine, et oleme nende jaoks olemas, sest lapsed õpivad väga kiiresti vaikima, kui tajuvad, et meid neid tegelikult ei kuula. Hiljutine Praxise uuring laste ja vanemate seas näitas, et kuigi pea 9 last 10st leiab igas oma nädalas midagi rõõmustavat ja on rahul oma sõpradega, tunneb kolmandik end iganädalaselt ka üksikuna ning veerand leiab, et neil pole oma murest kellegagi rääkida,» rääkis Kaljulaid.

«Me teame, et murel on kaksikvend, lootus. Mul on hea meel näha, et koolides, kus tegutseb Kiusamisvaba Kooli algatus, on kiusamist märgatavalt vähem, ning ma soovin neile jõudu laienemisel, et see end toimivana tõestanud programm jõuaks kõigisse koolidesse. Mul on hea meel, et lisaks mullu katseprojektina avatud Tallinna lastemajale, kus väärkoheldud laps saab abi, ilma et teda eri asutuste vahel solgutataks, tegutseb sarnane maja sellest sügisest ka Tartus ning loodan, et ka see saab kättesaadavaks igal pool, kus vaja,» märkis president.

Tervise Arengu Instituudi programm «Imelised aastad» aitab nii eesti- kui ka venekeelseid lapsevanemaid sel sügisel rohkem kui tosinas linnas-vallas.