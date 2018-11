2014. aasta suvel, kui konflikt Ida-Ukrainas oli iga päev rahvusvahelises meediapildis, jäid meelde kaks linna: Kramatorsk ja Slovjansk. Venemaa eriteenistused okupeerisid koos separatistidega esialgu mõlemad linnad, kuid Ukraina vägede eduka vasturünnakuga vabastati need varsti. Sellest on möödas üle nelja aasta. Osa Ukrainast on endiselt okupeeritud, kuid Kramatorskis on siiski rahuaeg.