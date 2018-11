Sisuliselt Iraani ning Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide kaugsõjaks muutunud kodusõja tõttu puhkenud humanitaarkatastroof Jeemenis üha süveneb. Vabaühenduse Save the Children värske raporti järgi on seal viimase kolme aasta jooksul nälga surnud ligi 85 000 alla viie aasta vanust last, miljonid elavad nälja piiril.