Trump taas kaitses Khashoggi mõrva tellimises süüdistatud Saudi kroonprintsi

Presidendi sõnul on CIA-l "tunne", et Khashoggi tapmise korralduse andis Mohammed bin Salman, kuid kindlalt nad seda öelda ei osanud.

"Paljud teist ütlesid, et ta tegi seda ... Nad (CIA) ütlesid, et ta võis seda teha. See on suur vahe," lausus Trump.