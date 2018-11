Venemaa soetas heli- ja laserrelvadega korrakaitsesõidukid

Opositsioon kardab, et kahte minibussi, millele on paigaldatud laserid ja helirelvad, hakatakse kasutama rahumeelsete meeleavalduste laialiajamiseks.

Rosgvardia kinnitas ostu kolmapäeval, kuid märkis, et uusi süsteeme on vale relvadeks nimetada, kuna nende eesmärk on pakkuda akustilist ja visuaalset heidutust terrorivastaste operatsioonide käigus.