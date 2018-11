Selgus teine Montenegro riigipöördekatsega seotud GRU agent

Montenegro võimud süüdistavad kahte Luure Peavalitsuse (GRU) polkovnikut riigipöördekatse korraldamises, et ennetada Balkani riigi liitumist NATOga. Moskva on süüdistusi eitanud.

Bellingcati ja The Insideri andmetel on teise kahtlusaluse nimi Vladimir Moisejev, kes on tuntud Montenegro uurijatele valenime Vladimir Popov all. Esimene tuvastatud GRU agent oli Eduard Šišmakov.