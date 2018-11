Politsei: Salisbury Novitšoki kogus oleks võinud tappa tuhandeid inimesi

«Pudelis olnud kogus ja viis, kuidas see Skripalide majale kanti, oli täiesti vastutustundetu,» märkis Haydon, lisades, et kogusest oleks piisanud tõenäoliselt tuhandete inimeste tapmiseks.

Kolm päeva hiljem andis ta «parfüümi» kingina oma elukaaslasele Dawn Sturgessile, kes mürgi randmele kandmise tagajärjel suri. Kaudselt mürgiga kokku puutunud Rowley haigestus tõsiselt, kuid vabanes kuu aega hiljem haiglast. Hiljem on ta nägemisprobleemide ja meningiidi tõttu uuesti ravile toimetatud.

Närvimürgi tuvastanud teadlase sõnul lõi teda pahviks, et rünnakus kasutati Nõukogude Liidus välja töötatud närvimürki Novitšok.

«Ma läbisin mitmeid emotsioone alates uskumatusest kuni vihani. See on üks kõige ohtlikumaid teadaolevaid aineid. Selle võime mürgitada isikuid ka väga väikeses kontsentreerituses on üsna unikaalne,» lausus julgeolekukaalutlustel anonüümseks jäänud teadlane.