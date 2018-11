Saksa siseminister välistas eitava asüüliotsusega süürlaste tagasisaatmise

Seehofer teatas täna väljaandele Der Spiegel, et langetas otsuse pärast välisministeeriumi raporti avalikustamist, mis käsitleb kohutavat olukorda sõjast laastatud Süürias.

Baierimaa Kristlik-Sotsiaalse Liidu juhi kommentaarid lähevad vastuollu Annegret Kramp-Karrenbaueri seisukohtadega, kes on praegu üks tõenäolisemaid kantsler Angela Merkeli mantlipärijaid.

Kramp-Karrenbauer on kutsunud üles saatma Saksamaalt välja neid Süüria põgenikke, kes on toime pannud kuritegusid, hoolimata sellest, et mõnes Süüria piirkonnas käib pidev aktiivne lahingutegevus.