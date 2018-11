Vabaerakonna selgitused katuserahade ajal saalist lahkumisele: Krista Arul hakkas paha, Jüri Adamsil oli sünnipäev ning Lutsepp ei tahtnud hääletada

«Ma mõistan, mis mulje jääb. Ei ole õige nagu see võiks olla seotud muude asjadega, kas ränderaamistiku toetamisega. Seda ma kinnitan, et see mulje ei ole õige,» ütles Herkel.

Kas vabaerakondlastel oli antud küsimuses kokkuleppeid koalitsioonierakonna juhtidega? «On olnud mingeid jutte-konsultatsioone, aga kindlasti ränderaamistikuga ei ole see seotud mitte mingisugusel moel. Teiseks, meie huvi katuserahade vastu ei ole see, mis meid selliste asjadega peab siduma,» ütles Herkel, kuid kinnitas, et tema pole koalitsioonierakondadega katuserahade teemal rääkinud.

Kes vabaerakondlastest katuserahade teemal koalitsioonierakondadega konsulteeris? «Ma tean, et sellest, kas tulevad mingisugused summad riigikogus jagamisele, seda on Krista Aruga räägitud. Me oleme omavahel tõepoolest rääkinud, kas meil on selles osas (katuserahade - S.P.) mingisuguseid prioriteete, aga need ei ole meie jaoks nii olulised asjad, et lasta oma printsiipi sellega hägustada,» ütles Herkel, kes toonitas, et tema hääletas muudatuseelnõu poolt.